Os primeiros dez alunos receberam as credenciais durante evento que firmou parceria - Divulgação / CIEE

Os primeiros dez alunos receberam as credenciais durante evento que firmou parceriaDivulgação / CIEE

Publicado 13/08/2024 10:54 | Atualizado 13/08/2024 10:58

Cerca de 40 mil jovens cadastrados no Centro de Integração Empresa-Escola do Estado do Rio de Janeiro (CIEE) poderão utilizar as atividades e serviços gratuitos, ou a preços acessíveis, oferecidos pelo SESC RJ nas unidades de todo o estado. A iniciativa foi resultado de uma parceria assinada nesta segunda-feira (12) durante evento que entregou as primeiras 10 carteirinhas para alunos no Espaço Cultural Arte Sesc, no Flamengo, Zona Sul da cidade.

A credencial será emitida de forma online pelo SESC RJ mediante solicitação do CIEE Rio. Assim, os estudantes poderão acessar uma variedade de serviços, nas mais de 30 unidades fixas e móveis do Sesc no estado, como espetáculos culturais, atividades esportivas e educativas (cursos de idiomas e pré-vestibular), serviços de saúde (odontologia, consultas e exames médicos) e de assistência, como palestras e oficinas de capacitação profissional.



"Ampliar o acesso de jovens aos serviços do SESC é um dos nossos compromissos. Temos um desafio com essa geração, que enfrenta um contexto excludente, desafiador e muitas vezes violento, que acaba impondo barreiras ao desenvolvimento da juventude. Queremos junto com o CIEE incentivar e promover o protagonismo juvenil", declarou o presidente da Fecomércio RJ, Antônio Florêncio de Queiroz Junior.



Para Luiz Coppola, CEO do CIEE Rio, a parceria fortalece o compromisso da instituição com a inclusão e o desenvolvimento de jovens e estudantes. "Graças a essa colaboração, nossos jovens e estudantes terão acesso a uma variedade de serviços oferecidos pelo Sesc, nas mais diversas áreas. Isso promove o bem-estar, a qualidade de vida e expande nossas iniciativas voltadas para o público do CIEE Rio. Estamos entusiasmados com o impacto positivo que essa parceria trará", comemorou Coppola.



Nesta segunda-feira (12), além da assinatura da parceria, 10 jovens atendidos pela instituição receberam suas credenciais e puderam conhecer o Espaço Cultural Arte Sesc, no Flamengo, onde tiveram uma amostra das atrações oferecidas pelo serviço. No local, visitaram a exposição "Riscar o Chão" e puderam saber mais sobre atividades educativas e culturais oferecidas ao público, como exibições audiovisuais, oficinas e música.