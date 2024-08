Escola Municipal Roberto Coelho, em Santa Cruz, na Zona Oeste, é uma das melhores da cidade - Divulgação / SME

Publicado 15/08/2024 15:22 | Atualizado 15/08/2024 16:56

Rio - Dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2023 divulgados, nesta quarta-feira (14), pelo Ministério da Educação (MEC), mostram que a cidade do Rio subiu posições no ranking nacional em relação aos anos iniciais e finais do ensino fundamental.

A rede municipal de educação subiu da 14ª para a 8ª posição nos anos iniciais, que correspondem do 1º ao 5º ano, com uma nota de 6,0. Em 2021, data do último levantamento, o Rio tinha 5,4.

O município avançou também nos anos finais, formados por alunos do 6º ao 9º ano, passando da 11ª para a 5ª posição, com 5,2 de nota. Há três anos, a cidade tinha 5,0.

Em relação ao ranking na Região Sudeste, a cidade ultrapassou Belo Horizonte e São Paulo, e subiu para a 2ª posição nos anos iniciais, e para a 1ª colocação nos anos finais.

Já sobre municípios do estado, o Rio assumiu a ponta em ambos os anos. Nos inicias, em 2021, a cidade estava na 5ª posição, atrás de Maricá, Niterói, Rio Bonito - três da Região Metropolitana - e Seropédica, na Baixada Fluminense. Já nos finais, no mesmo ano, o município ocupava a 3ª colocação, atrás de Maricá, Seropédica e Niterói.

Maior crescimento percentual

O levantamento mostra que a rede municipal conquistou o maior crescimento percentual na nota do Ideb entre todas as capitais do Brasil nos anos iniciais com aumento de 12%. Nos anos finais, foi o quinto maior salto na nota (5%) entre todas as capitais.

A nota 6 dos anos iniciais é o maior resultado da cidade na série histórica, iniciada em 2005. “É um resultado fantástico. Estamos muito emocionados que todo o árduo trabalho de nossa equipe tenha produzido os melhores resultados da história da rede municipal. Os números comprovam que, desde 2021, mergulhamos num profundo processo de transformação da educação carioca, visando proporcionar uma perspectiva de futuro para nossos alunos e uma garantia de aprendizagem adequada”, comemorou o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), o avanço nos números foi resultado de ações de combate à evasão escolar, de incentivo à participação dos alunos em olimpíadas de matemática, de viagens de cunho educacional e de investimentos na criação de escolas tecnológicas.

O município alcançou ainda, em 2023, a menor taxa de abandono escolar da história: somente 0,3% dos alunos do ensino fundamental abandonaram a escola.