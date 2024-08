Pistola e carregador apreendidos com os criminosos - Reprodução/Redes sociais

Pistola e carregador apreendidos com os criminososReprodução/Redes sociais

Publicado 15/08/2024 09:31 | Atualizado 15/08/2024 13:02

Rio - Um suspeito morreu e outros dois foram presos, na noite desta quarta-feira (14), após um confronto com PMs na Taquara, Zona Oeste do Rio. Momentos antes, o trio roubou um carro e fez vítima de refém em Curicica.

De acordo com a corporação, os agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) foram acionados para uma ocorrência de roubo de veículo. No local, viram um carro com as características do que havia sido roubado. Após uma tentativa de abordagem, os suspeitos fugiram.



Durante a perseguição, já na Taquara, os policiais conseguiram cercar o veículo, mas foram atacados e houve troca de tiros.



Um dos suspeitos morreu e outros dois foram presos. A vítima, que havia sido levada como refém, foi libertada.