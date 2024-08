Caminhão foi recuperado na Rua Leopoldo Bulhões, em Benfica - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 15/08/2024 10:05

Rio - Ao menos duas pessoas foram baleadas durante tiroteio, nesta quinta-feira (15), após o roubo de um caminhão de eletrodomésticos na Rua Guilherme Maxwell, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. Entre os feridos estão um policial militar, identificado como Nailson Medeiros da Silva, e Marcelo de Souza, que passava de carro no local.

De acordo com a PM, os criminosos, que estavam em quatro motos, abordaram o motorista do caminhão e anunciaram o assalto. O agente que estava voltando para casa após sair do serviço viu a ação do grupo e reagiu. No entanto, foi atingido na cabeça, socorrido e encaminhado ao Hospital Central da Polícia Militar por agentes da UPP do Complexo do Alemão. Ainda não há informações sobre o quadro de saúde dele.

A corporação informou que um motorista que passava na via no momento do confronto também foi atingido. Ele foi baleado no ombro e encaminhado ao Hospital Federal de Bonsucesso. De acordo com a unidade, a vítima foi atendida na emergência e permanece em observação. O quadro de Marcelo é considerado estável.

A carga do caminhão, avaliada em mais de R$ 320 mil, foi recuperada na Rua Leopoldo Bulhões em Benfica, Zona Norte. Segundo a PM, o motorista foi resgatado ileso e os criminosos fugiram. A ocorrência foi registrada delegacia da região.