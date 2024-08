Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em um bandido pede desculpas após roubar o celular de uma mulher na Rua Vandenkolk, em Olaria, Zona Norte do Rio. Nas imagens, o homem ainda se refere ao assalto como uma fonte de renda: "Tia, desculpa aí, valeu? É nosso trabalho".

Bandido pede desculpa após assaltar vítima em Olaria, na Zona Norte: "Tia, desculpa aí. É nosso trabalho".



Crédito: Rede Social pic.twitter.com/CZJd0KdLKI — Jornal O Dia (@jornalodia) August 15, 2024

O caso aconteceu na última sexta-feira (9) por volta das 5h. Na ocasião, a vítima foi abordada por dois homens em uma moto e o que estava pilotando orientou: "Pega o telefone dela". Em seguida, o suspeito da garupa desceu e concluiu o roubo, momento em que pediu desculpas e fugiu. A mulher teve todos os pertences roubados.Segundo a Polícia Civil, até o momento, não foi localizado registro de ocorrência com as características do crime na 21ª DP (Bonsucesso) ou na 22ª DP (Penha), delegacia da área onde teria ocorrido o caso."A Polícia Civil informa que realiza ações em parceria com a Polícia Militar para reprimir crimes na região. A instituição reforça, ainda, a importância da comunicação de delitos na delegacia para que os casos sejam investigados e os autores sejam identificados e responsabilizados criminalmente", finalizou em nota.