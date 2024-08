Atletas que estiveram nos jogos olímpicos de Paris 2024 são homenageados no Palácio da Cidade, em Botafogo - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 15/08/2024 14:32 | Atualizado 15/08/2024 14:53

Rio - Os atletas que treinam no Rio e estiveram nas Olimpíadas de Paris 2024 foram homenageados, na manhã desta quinta-feira (15), em cerimônia realizada pela Prefeitura do Rio no Palácio da Cidade, em Botafogo, Zona Sul. A medalhista de ouro na ginástica, Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Silva e Flávia Saraiva, que foram bronze na mesma modalidade, além de Rafaela Silva, bronze no judô, estiveram presentes e foram reverenciadas.

O prefeito Eduardo Paes foi um dos que parabenizou a equipe. Os atletas que competirão nos jogos paraolímpicos de Paris 2024, que acontece entre os dias 28 de agosto e 9 de setembro, também foram homenageados pela prefeitura.

Durante a cerimônia, a campeã olímpica e maior medalhista do país agradeceu ao apoio do Time Rio.

"Todo o apoio e incentivo que vocês dão para gente. Se hoje todos nós que estamos aqui somos considerados gigantes do esporte e referência para tantas crianças, adolescentes, até mesmo adultos, que continuam sonhando, é porque tem vocês que acreditam e batalham para que a gente possa ter tudo que a gente precisa, né? Então, eu sou muito grata pela carreira que eu construí, pela equipe que eu tenho, por todo o suporte, e vai ser sempre uma honra poder representar o meu país", declarou Rebeca Andrade.

Jade Barbosa também falou sobre a importância do apoio recebido e ressaltou o feito da equipe feminina brasileira em Paris.

"Um tempo atrás estivemos a oportunidade de estar aqui no Palácio da Cidade, recebendo uma energia positiva para Paris. Também tive a oportunidade de falar e no final falei que daqui a alguns meses sejamos muito felizes e nós fomos. Chegamos aqui com a nossa modalidade sendo premiada com inúmeras medalhas, como a gente sonhou. Foram muitas mãos nesse processo. Me sinto muito orgulhosa de ter podido participar de uma Olimpíada com tantos brasileiros e tantas mulheres", comemorou.

Rafaela Silva disse que o resultado vem da tranquilidade que o Time Rio proporciona para os atletas. "Eu fiz parte do Time Rio anos atrás e consegui algumas medalhas, um bom desempenho, e fazer parte desse time, continuar, dar sequência é uma oportunidade. Agora sabemos que em vez de sair do treino e ter que trabalhar com outra coisa, poderemos ter a tranquilidade de se entregar 100% à nossa preparação", destacou.



"Orgulho do desempenho do nosso time Rio nas Olimpíadas de Paris 2024! Meu reconhecimento em nome dos cariocas independente de medalhas conquistadas, todos deram show. Continuaremos nosso trabalho de incentivo a esses atletas", compartilhou o prefeito Eduardo Paes, em suas redes sociais.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Guilherme Schleder, que também participou da homenagem brincou sobre a comparação dos jogos de Paris com as Olimpíadas realizadas no Rio em 2016.



"Todos os atletas olímpicos deram um show nessas olimpiadas, apesar de Paris não ter a qualidade do Rio, conseguiram ir bem. Paris tem suas críticas, o que fez a gente sempre lembrar das Olimpíadas do Rio. Tudo na vida é comparação, como tivemos no Japão, foi sem público, um pouco diferente, quando temos a Olimpíada de Paris sendo comaparada com a do Rio, foi muito gratificante ouvir de atletas que fomos melhor que Paris", comentou.



Na sequência, o secretário também comentou que o programa de bolsas para os atletas será mantido. "Estamos vivendo de novo um período eleitoral, então temos restrições. Hoje não podemos falar sobre as bolsas que os atletas irão ganhar, mas hoje nos limitaram esse assunto. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, reeleito, meu primeiro pleito será que esse projeto seja mantido".