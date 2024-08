Silvio Santos - Reprodução

Publicado 17/08/2024 11:04 | Atualizado 17/08/2024 13:10

Rio - O prefeito Eduardo Paes (PSD) e o governador Cláudio Castro (PL) se pronunciaram lamentando a morte de Silvio Santos . Batizado Senor Abravanel, o empresário, apresentador e dono do SBT nasceu no bairro da Lapa, região central da capital fluminense, em 12 de dezembro de 1930. Ele faleceu na manhã deste sábado (17), aos 93 anos, devido a uma broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1).

Cláudio Castro divulgou uma nota na qual se refere a Silvio Santos como "um dos maiores ícones da nossa televisão". O texto ressaltou que foram quase 60 anos dedicados a "levar alegria, entretenimento e inspiração ao povo brasileiro".

O governador, que decretou três dias de luto pelo falecimento, concluiu afirmando que serão eternos a voz, o carisma e o legado do apresentador e prestando solidariedade a familiares, amigos e funcionários do SBT.

Já Eduardo Paes, em suas redes sociais, fez referência às origens do "Homem do Baú" no Rio: "O menino da Lapa que fez história e se tornou o maior comunicador do Brasil". O prefeito destacou ainda a “irreverência, genialidade e alegria” de Silvio Santos, a quem se referiu como "um grande carioca paulistano".

Paes encerrou dizendo que o apresentador foi "um grande ser humano que fará muita falta" e que "hoje o céu está em festa".

Câmara Municipal

A Câmara Municipal do Rio, também por nota, pontuou que o Rio de Janeiro “perdeu um dos seus filhos mais ilustres”. A casa também relembrou infância e adolescência de Silvio na cidade, onde começou como camelô e foi frequentador da Cinelândia, endereço do Palácio Pedro Ernesto, sede do legislativo municipal.

A Câmara concluiu afirmando que Silvio é “referência para inúmeras gerações”, agradecendo “o legado do mestre da televisão brasileira” e se solidarizando com familiares, amigos e fãs.

Carlo Caiado (PSD), presidente da câmara, divulgou uma nota na qual diz que o Rio "perdeu um dos seus filhos mais brilhantes". O vereador ressaltou que a cidade "está mais triste" e que Silvio "merece todos os aplausos".

Candidatos

Além de Eduardo Paes, que tenta a reeleição, outros candidatos à prefeitura do Rio neste ano também se manifestaram. Rodrigo Amorim (União Brasil) salientou que o Brasil perde “um ícone do empreendedorismo, um empresário que veio das classes populares” e que “os domingos jamais serão os mesmos”.

Marcelo Queiroz (PP) recordou os diversos programas que Silvio tornou populares no SBT, como “de namoro na TV, as gincanas com auditórios e prêmios em dinheiro”. O candidato ainda mencionou as imitações que acompanharam o apresentador ao longo de sua carreira por conta de “sua gargalhada, suas piadas e seu jeito único de contagiar o público”.

Alexandre Ramagem (PL) escreveu que Silvio foi "um carioca que revolucionou a forma de falar com o público e inspirou gerações por todo Brasil". O candidato complementou afirmando que "Deus o receba e conforte os familiares e amigos".

Já Tarcísio Motta (Psol) publicou que é "indiscutível a importância de Silvio Santos para a televisão brasileira" e que ele "como comunicador deixa um imenso legado de alegria e entretenimento para o nosso país"..

Silvio Santos

Silvio Santos estava internado desde 1º de agosto no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e teve sua morte confirmada através das redes sociais do SBT na manhã deste sábado (17).

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros.", iniciou o comunicado da emissora nas redes sociais. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos", publicou a emissora.

Ainda não há previsão sobre velório e sepultamento.