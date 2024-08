PF cumpriu mandado de prisão definitiva contra o acusado - Renan Areias / Arquivo O Dia

PF cumpriu mandado de prisão definitiva contra o acusadoRenan Areias / Arquivo O Dia

Publicado 20/08/2024 08:33 | Atualizado 20/08/2024 08:50

Rio - Policiais federais prenderam um homem de 40 anos, condenado por tráfico internacional de drogas, que estava descumprindo o monitoramento eletrônico determinado pela Justiça. A ação aconteceu nesta segunda-feira (19), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



Segundo a PF, o preso, que cumpre uma pena de mais de seis anos, progrediu de regime, e passou a ter direito de ficar sob monitoramento eletrônico. No entanto, não estava respeitando a determinação.

Ele foi localizado após um levantamento do Núcleo de Capturas da PF, em parceria com o Grupo de Investigações Sensíveis, que passaram as informações à delegacia de Nova Iguaçu da corporação.



O mandado de prisão foi expedido pela 9ª Vara Federal Criminal do Rio. A identidade do condenado não foi divulgada.