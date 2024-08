Fuzil apreendido durante ação da PM no Juramento - Reprodução/Redes sociais

Publicado 20/08/2024 08:20

Rio - Um suspeito morreu, na manhã desta terça-feira (20), durante um tiroteio entre policiais e criminosos no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio.

De acordo com a PM, a troca de tiros aconteceu durante um patrulhamento na região. Além disso, confirmaram que não há operação na comunidade nesta terça.

Com o suspeito, equipes do 41º BPM (Irajá) apreenderam um fuzil e munições.

A ocorrência foi encaminhada para a 27ª DP (Vicente de Carvalho).