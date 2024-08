Agentes da Seop realizam a demolição de imóveis de luxo no Parque União, na Maré - Divulgação/Seop

Publicado 20/08/2024 07:20 | Atualizado 20/08/2024 08:00





Engenheiros da prefeitura estimam que os responsáveis pelas obras estão tendo um prejuízo de R$ 30 milhões com a demolição do condomínio. Rio - A Polícia Civil e a Secretaria de Ordem Pública realizam, na manhã desta terça-feira (20), o segundo dia seguido de operação para demolição de um condomínio de luxo com mais de 40 imóveis irregulares construídos pelo crime organizado no Parque União, no Complexo da Maré, na Zona Norte. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, tiros foram registrados na região por volta das 6h40.Ao todo, essa é a quarta fase de ações contra a lavagem de dinheiro do tráfico. Investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) apontam que a comunidade vem sendo utilizada há anos, por meio da construção e abertura de empreendimentos, para lavar o capital acumulado com o comércio de drogas. Os agentes apuraram ainda a participação de funcionários de órgãos representativos no esquema.Segundo a Secretaria de Ordem Pública, a demolição está sendo feita a mão, uma vez que as máquinas não conseguem acessar o local e devido a existência de outras construções habitadas no entorno. Até o momento, já foram descaracterizados 11 prédios, cerca de 70 unidades. A ação conta com apoio da Polícia Militar.Engenheiros da prefeitura estimam que os responsáveis pelas obras estão tendo um prejuízo de R$ 30 milhões com a demolição do condomínio.

Na segunda-feira (19), durante o terceiro dia de operação, o serviço do BRT precisou ser interrompido , por conta de uma manifestação de moradores contra a derrubada das construções. Na ocasião, os manifestantes ocuparam a Avenida Brigadeiro Trompowski, na altura do BRT da Maré, sentido Fundão, e utilizaram barricadas para impedir o tráfego de veículos. Eles ainda tentaram bloquear a Linha Vermelha.

Na ação, foram apreendidos mais de 800 kg de drogas, uma carabina, duas pistolas, um carregador, duas granadas, rádios transmissores, bloqueador de sinal de GPS e material proveniente de roubos de cargas, incluindo 500 caixas de produtos de beleza e galões e latões de tinta.

Imóveis de luxo

Na última terça-feira (13), os agentes localizaram imóveis de luxo que eram usados por traficantes.

Dentre eles, duas coberturas, avaliadas em R$ 5 milhões, chamaram a atenção. Uma delas possuía dois andares, acabamento em mármore e porcelanato, além de uma grande área de lazer, com churrasqueira e uma piscina de 40 mil litros de água. O imóvel possuía vista privilegiada para a comunidade, para um campo de futebol e uma área onde eram realizadas festas.



Já a segunda era um quadriplex com acabamento de luxo, jacuzzi e closet, escadas com lâmpadas de led automático, além de uma piscina com cascata e churrasqueira. No térreo da unidade os agentes encontraram um quarto com dezenas de caixas de vinho e champanhe.



Parte das construções chegavam a ter seis pavimentos, porém, 90% deles ainda estavam em fase de alvenaria e totalmente desocupados. Eles foram erguidos sem nenhuma autorização da Prefeitura e não possuem responsável técnico pelas obras.

As ações sequenciais no Parque União revelaram ainda uma estratégia da facção criminosas de colocar ao menos uma pessoa em cada unidade habitacional para fingir que são moradores e dificultar as demolições.