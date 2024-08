Debora Monthe, de 43 anos, se desequilibrou ao tirar uma foto em uma cachoeira em Campos - Rede Social

Debora Monthe, de 43 anos, se desequilibrou ao tirar uma foto em uma cachoeira em CamposRede Social

Publicado 21/08/2024 10:20 | Atualizado 21/08/2024 11:10

Rio - Uma mulher e um adolescente da mesma família morreram após caírem de uma cachoeira na localidade de Morangaba, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Segundo testemunhas, a professora Debora Monthe, de 43 anos, se desequilibrou ao tirar uma foto, enquanto o estudante R. C. L, 16, foi tentar ajudá-la.



O caso gerou comoção nas redes sociais. Amigos chegaram a dizer que o adolescente morreu como um herói. Debora era tia do rapaz.



"Se foi como um herói. Vai deixar saudades, um menino exemplar", lamentou um amigo. "Ele estudava com minha filha. A turma dela ficou sabendo da fatalidade que aconteceu, todos estão arrasados", contou uma conhecida.



O menino era estudante do Instituto Federal Fluminense (IFF), em Campos. Em nota, a instituição decretou luto e suspendeu as atividades na última segunda (19).



"Com profundo pesar, informamos o falecimento do estudante, R. L. C., do curso Técnico Integrado em Edificações do IFF Campus Campos Centro. O campus decreta luto oficial. Nossa comunidade se solidariza com a família e amigos neste momento de dor".



Familiares de Debora também lamentaram o caso. "Era uma tia que sempre ouvia meus desabafos quando nos encontrávamos. Me dava conselhos, me abraçava com amor e ternura, me ouvia sem criticar. Cortava meus cabelos e pintava antigamente . A última quarta-feira foi nossa última conversa. Tia, nunca será esquecida", comentou uma sobrinha.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 15h do último domingo (18), mas por ser um local de difícil acesso, o resgate dos corpos durou cerca de 30 horas, sendo finalizado apenas na segunda-feira (19).



Os sepultamentos ocorreram no cemitério municipal de Travessão de Barra, em São Francisco de Itabapoana, também no Norte Fluminense, na terça-feira (20).