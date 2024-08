Pistola apreendida na ação após motorista ser resgatado - Divulgação

Publicado 21/08/2024 11:59

Rio - Um motorista foi feito refém durante um assalto a um veículo na comunidade do Jorge Turco, em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (21). Na ação, três bandidos foram presos.



Segundo a Polícia Militar, equipes do 9° BPM (Rocha Miranda) estavam em patrulhamento pelas proximidades da comunidade quando foram informados sobre um veículo roubado com condutor mantido como refém. Em seguida, os agentes conseguiram recuperar o carro, libertar a vítima e prender os suspeitos. Com eles, uma pistola foi apreendida.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia da região.