Moradores relatam que dois blindados da PM circulam na região - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 22/08/2024 08:26 | Atualizado 22/08/2024 08:28

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta quinta-feira (22), uma operação em comunidades da Zona Norte do Rio. Agentes do 41º BPM (Irajá) ocupam a região do Ipase, Morro do Trem, Fé e Sereno. O objetivo da ação é recuperar veículos roubados, coibir a movimentação criminosa e retirar barricadas.



Através das redes sociais, moradores relataram que dois blindados da corporação circulam no interior das localidades. Em imagens divulgadas, é possível ver que criminosos incendiaram barricadas para impedir o acesso dos policiais.



De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, confrontos entre criminosos e PMs foram registrados por volta das 7h. Até o momento, não há informações sobre prisões ou apreensões.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que no Morro da Fé e no Morro do Trem, as escolas estão abertas. Na comunidade do Ipase, a pasta disse que as condições de atendimento estão sendo avaliadas, com alteração no horário de entrada. A SMS ainda não retornou sobre o funcionamento das unidades de saúde.

Além da operação em comunidades da Zona Norte, a PM também atua no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. A corporação informou que equipes do 7° BPM (São Gonçalo) atuam na região com apoio do 12° BPM (Niterói) e do 35° BPM (Itaboraí).