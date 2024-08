Hospital foi reinaugurado em parceria com o Governo do Estado - Divulgação / ERNESTO CARRICO

Publicado 22/08/2024 10:16

Rio – O governo do estado do Rio de Janeiro reinaugurou, nesta quarta-feira (21), o Hospital e Maternidade Juscelino Kubitschek, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. A unidade de grande porte e cinco andares estava fechada há mais de 10 anos

O evento de abertura ocorreu no aniversário de 77 anos da cidade, com presença do governador Cláudio Castro.

Segundo o governo do estado, foram investidos R$32 milhões nas obras e na compra de equipamentos do espaço.