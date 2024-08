Armas e radiotransmissores apreendidos na ação - Divulgação

Publicado 22/08/2024 14:22

Rio - Policiais do 14º BPM (Bangu) prenderam, nesta quinta-feira (22), quatro suspeitos de tráfico durante uma operação na comunidade do 77, em Padre Miguel, Zona Oeste do Rio. Além disso, foram realizadas ações nas comunidades do Curral, Light, Rua I, Conjuntão, Nogueira e Minha Deusa.

Ainda segundo a corporação, foram apreendidas uma submetralhadora, uma granada, uma pistola, uma motocicleta roubada, radiotransmissores e drogas ainda não contabilizadas.

A ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu).