Fim de semana será de frio e chuva na cidade - Arquivo/Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 23/08/2024 08:11

Rio - O tempo vai virar no Rio e o frio volta a aparecer na cidade neste final de semana, após uma onda de calor. Uma frente fria vai fazer com que as temperaturas caiam bruscamente entre a sexta (23), o sábado (24) e o domingo (25).

Esta sexta, segundo o Alerta Rio, será mais um dia com temperaturas elevadas na cidade. Ao longo do dia, o céu fica claro e não há previsão de chuva. Os termômetros vão ficar entre a mínima prevista de 20°C e máxima prevista de 38°C.

Já no sábado, ocorre a primeira queda brusca na temperatura, com máxima de 29°C e mínima de 20°C. O tempo vai ser influenciado pela aproximação de uma frente fria no oceano. Há aumento de nuvens no céu durante o dia e previsão de chuva fraca isolada a partir da noite. Os ventos estarão moderados, com rajadas fortes.

No domingo, o tempo vai continuar sendo influenciado pela passagem da frente fria. O céu ficará variando entre nublado e encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento do dia. O dia ainda será bem mais frio, com máxima de 24°C e mínima de 16°C.

A segunda-feira (26) ainda será de tempo instável na cidade devido ao transporte de umidade do oceano em direção ao continente. O céu permanecerá nublado. Também há previsão de chuva fraca isolada, mas somente até o período da manhã. Os ventos estarão moderados, com rajadas fortes. Os termômetros ficam entre a máxima prevista de 20°C e a mínima de 15°C.