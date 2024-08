Pistola, drogas e radiotransmissor foram apreendidos com o criminoso - Reprodução / @pmerj

Pistola, drogas e radiotransmissor foram apreendidos com o criminosoReprodução / @pmerj

Publicado 23/08/2024 12:59 | Atualizado 23/08/2024 13:04

Rio - A Polícia Militar prendeu, na manhã desta sexta-feira (23), um homem, conhecido pelo apelido de 'Monstrinho', apontado como gerente do tráfico do Morro do 18, em Piedade, na Zona Norte do Rio. Com ele foram apreendidos drogas e arma.

De acordo com a PM, agentes do 3º BPM (Méier) planejaram uma operação para prender criminosos da região. Em uma das ações, os militares localizaram o bandido, que é ligado ao Comando Vermelho (CV), facção que controla o tráfico na comunidade.

Ainda segundo a corporação, no momento da prisão, 'Monstrinho' portava uma pistola, munições e um radiotransmissor, além de diversas drogas. Todo o material foi apreendido. A quantidade de entorpecentes recolhidos não foi divulgada.

O criminoso e os materiais apreendidos foram encaminhados à 24ª DP (Piedade), onde o caso foi registrado.