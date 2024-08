Sérgio Acciolly dos Santos, o Dinho Resenha, é candidato a vereador de Belford Roxo, na Baixada - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 23/08/2024 11:37 | Atualizado 23/08/2024 13:00

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) prendeu, na manhã desta sexta-feira (23), Sérgio Acciolly dos Santos, o Dinho Resenha (Republicanos), candidato a vereador de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, em uma operação contra a compra de votos nas eleições municipais de 2020.

Um segundo mandado de prisão também foi cumprido contra o policial militar Michel Maia Rodrigues. O agente, que já estava preso por outro crime, é apontado de ser cúmplice do esquema. Outros três mandados de busca e apreensão também foram executados na ação.

Segundo o MPRJ, o esquema foi descoberto a partir da apreensão e análise do celular Michel, que é lotado no 39º BPM (Belford Roxo) e foi preso em maio deste ano, durante a Operação Patrinus. Ele foi um dos 13 militares detidos por vender armas e drogas apreendidas pela corporação.

No aparelho foram encontradas mensagens dele com Dinho, Vanessa Rodrigues de Souza e Amanda Teixeira da Silveira, onde negociavam valores para a compra de voto em favor do político nas últimas eleições municipais. As duas mulheres também são alvos da operação, que é conduzida pelas Promotorias Eleitorais de Belford Roxo e pela Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) do MPRJ.

A denúncia aponta, ainda, que depois de não ter conseguido uma vaga na câmara no último pleito, eles passaram a planejar o um novo esquema para as eleições de 2024. Mensagens recuperadas pelo MPRJ indicam que o candidato buscou apoio de criminosos para fazer campanha em regiões controladas pelo tráfico.

Na época que aconteceu o esquema, Dinho se candidatou pelo partido Democratas - já extinto - e obteve 1.412 votos, ficando apenas na 2ª suplência. Ele vai responder por corrupção e associação criminosa. Já contra Michel Maia Rodrigues, que está encarcerado, foi expedido um novo mandado de prisão, concedido pela 154ª Zona Eleitoral.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que "não compactua com o cometimento de crimes ou desvios de conduta por parte de seus entes, punindo com contundente rigor os envolvidos quando constatados os fatos."

Procurado pela reportagem, o Republicanos, atual partido de Dinho, ainda não se posicionou. O espaço segue aberto para manifestação.