Vídeo feito por testemunhas mostra o momento em que o criminoso puxa a arma do bolso do agenteReprodução / Redes Sociais

Publicado 23/08/2024 12:35 | Atualizado 23/08/2024 12:41

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais tem gerado grande repercussão ao flagrar o momento em que um criminoso pega uma arma do bolso de um policial militar durante uma prisão no Noroeste Fluminense. O incidente ocorreu na quarta-feira (21) durante abordagem na Rua Aristides Figueiredo, no Centro de Bom Jesus de Itabapoana.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 29º BPM (Bom Jesus de Itabapoana) prenderam um homem acusado de roubo em flagrante com um revólver. Segundo a corporação, o policial colocou a arma apreendida no bolso e em seguida, foi surpreendido por outro criminoso que a pegou.

Imagens feitas por testemunhas mostram o momento em que dois agentes estão colocando o suspeito na viatura quando o homem se aproxima, puxa o revólver do bolso do PM e corre.

A corporação informou que o criminoso já foi identificado e está foragido. Segundo a PM, um procedimento apuratório foi instaurado pelo comando da unidade.