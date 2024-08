O reparo iniciou às 8h e continuará até as 16h - Divulgação

Publicado 27/08/2024 08:09

Rio - O fornecimento de água em Santa Cruz, na Zona Oeste, foi interrompido na manhã desta terça-feira (27) para realização de um reparo na rede de distribuição. Segundo a Rio+Saneamento, o serviço ocorrerá até as 16h e irá impactar o abastecimento na Zona Industrial do bairro.

Segundo relatos das redes sociais, a região sofre com problemas pontuais de falta de água há semanas. No início do mês, a concessionária precisou enviar caminhões-pipa para a Rua Jacinto Paiva. "Os transtornos são gerais, já que não se pode ter higiene ou fazer comida", disse, na ocasião, a dona de casa Elisangela Andrade.