Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na Zona Oeste - Marcos Porto / Arquivo Agência O Dia

Publicado 27/08/2024 08:31 | Atualizado 27/08/2024 08:45

Rio - A Polícia Civil investiga um técnico de enfermagem suspeito de fotografar uma paciente durante uma cirurgia no Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.



A denúncia foi feita por um médico da unidade que estava dentro da sala. À polícia, o profissional afirmou que o técnico estava com o celular apontado para as partes íntimas da vítima, que estava sob efeito de anestesia.



Em depoimento, o técnico de enfermagem negou as acusações e disse que buscava sinal do celular para falar com a esposa e afirmou, ainda, que estava com a câmera aberta para enviar uma selfie.



O caso é investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá. Segundo a Polícia Civil, a vítima, o autor e testemunhas foram ouvidos. Além disso, o telefone do técnico de enfermagem foi apreendido e está sendo periciado.

Em nota, o Ministério da Saúde informou que o servidor será demitido. O Conselho Regional de Enfermagem do Rio também se posicionou e disse que abriu um procedimento para apurar o caso.