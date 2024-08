O ramal de Paula Mattos foi o primeiro a ser inaugurado, 13 anos depois de um acidente matar seis pessoas - Ernesto Carrrico

O ramal de Paula Mattos foi o primeiro a ser inaugurado, 13 anos depois de um acidente matar seis pessoas Ernesto Carrrico

Publicado 27/08/2024 21:30 | Atualizado 27/08/2024 21:54

Rio – O Governo do Estado do Rio de Janeiro inaugurou, nesta terça-feira (27), o primeiro trecho das obras de revitalização do sistema de Bondes de Santa Teresa, na Região Central. O trajeto em questão, que vai do Largo dos Guimarães ao Posto de Saúde Ernani Agrícola, corresponde ao ramal Paula Mattos.

Com um investimento de aproximadamente R$ 70 milhões, as obras, que começaram em janeiro deste ano, visam à modernização do sistema, incluindo a troca de mil metros da via permanente e da rede aérea. O objetivo é oferecer mais segurança e comodidade aos passageiros, que vão usar os ramais Paula Mattos e Silvestre (o próximo a ser inaugurado) após mais de 10 anos sem funcionamento.

Segundo o governo, as obras incluem a troca de mil metros da via permanente e da rede aérea Ernesto Carrico

Criado há 128 anos, o transporte por bondes em Santa Teresa vai atender, segundo o governo, cerca de 40 mil moradores do bairro com a revitalização do ramal. O novo trecho já começa a operar, em caráter experimental, a partir dessa quarta (28), com viagens de segunda a sexta, das 8h às 9h – apenas para moradores, que têm gratuidade no embarque.

O governador Cláudio Castro, que compareceu à inauguração, comentou a importância da retomada do trajeto: "Optamos, com a inauguração deste ramal, atender quem mora aqui, que precisa sair daqui para trabalhar, quem depende do bonde para voltar para casa e ir ao médico".

Na ocasião, ele ainda lembrou um acidente de exatos 13 anos atrás, quando um bonde em alta velocidade despencou, em 27 de agosto de 20211, ao descer a Rua Joaquim Murtinho, deixando seis mortos e 56 feridos.