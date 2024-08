Atendimento realizado no Terminal Gentileza - Divulgação

Publicado 27/08/2024 19:26 | Atualizado 27/08/2024 21:19

Rio- A Praça XV recebe nesta quarta-feira (28), das 8h às 13h, próximo ao desembarque de Arariboia, a edição mensal do Programa Caminhos para a Saúde. A iniciativa é gratuita e busca facilitar o acesso de pessoas que, muitas vezes, não têm tempo para agendar uma consulta médica.

Os clientes que passarem pelo local contarão com aferição de pressão arterial, teste de glicemia e colesterol, além de cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) e sessões de massagem de até 15 minutos de duração.

Após os exames, os técnicos de enfermagem disponibilizarão os resultados e fornecerão as orientações necessárias aos que apresentarem alterações nos exames. A meta do projeto é atender mais de 2.300 pessoas até o fim do ano. O atendimento é feito por ordem de chegada.

Balanço de atendimentos

Do total de pessoas atendidas desde o início do ano pelo Programa, destaca-se um público predominantemente feminino, com mais de 45% acima dos 60 anos. Cerca de 10% foram diagnosticados com colesterol fora dos parâmetros recomendados pelos médicos, 30% com obesidade e 36,26% com pressão arterial alterada.

Realizada mensalmente, a edição do primeiro semestre terminou superando a marca de 1.600 atendimentos: 804 no VLT Carioca e 829 nas Barcas. Até o fim do ano, a estimativa dos organizadores é atender mais de 2.300 pessoas.

"Queremos tornar os cuidados de saúde cada vez mais acessíveis e práticos para todos. Por meio do Programa Caminhos para a Saúde, gerenciado pelo Instituto CCR, estamos levando serviços de saúde e bem-estar para as estações do VLT, como no Terminal Gentileza, e no serviço de Barcas, permitindo um atendimento rápido e conveniente", destaca Gabriela Anorozo, analista de Responsabilidade Social do Instituto CCR.