O material foi encontrado dentro da estrutura da mala - Divulgação

Publicado 27/08/2024 18:31 | Atualizado 27/08/2024 18:59

Rio – A Polícia Federal prendeu em flagrante, na noite de segunda-feira (26) dois homens flagrados com drogas, no Aeroporto do Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, Zona Norte.

Um dos presos é um homem de 23 anos, da cidade de Içara, Santa Catarina. Ele pretendia embarcar em um voo para Veneza, na Itália, com 11 kg de cocaína. Em outra abordagem, um cidadão paraguaio, de 28 anos, embarcaria em um voo para Paris, na França, com 2 kg de cocaína.

Agentes da Delegacia Especial no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Deain) identificaram a droga escondida na estrutura de duas malas despachadas pelos suspeitos.

Os homens foram encaminhados ao sistema prisional. Eles podem responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, com pena que pode chegar a 25 anos de reclusão.