O corpo foi encontrado na Rua Araraí - Reprodução

O corpo foi encontrado na Rua AraraíReprodução

Publicado 27/08/2024 16:30 | Atualizado 27/08/2024 17:15

Rio – A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de um homem, cujo corpo foi deixado na noite de segunda-feira (26), no Largo do Bicão, bairro da Penha, Zona Norte do Rio. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Acionada, a Polícia Militar informou que uma guarnição recebeu chamado para ocorrência de encontro de cadáver, por volta de 22h, na Rua Araraí. Os agentes isolaram a área para perícia.

A Polícia Civil investiga o caso e ainda não tem a identificação da vítima. A corporação não confirmou se o corpo possuía marcas de perfuração por disparos e arma de fogo.