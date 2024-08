Cais do Valongo é considerado patrimônio da Humanidade - Reginaldo Pimenta

Publicado 27/08/2024 15:04 | Atualizado 27/08/2024 15:38

Rio - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai assinar, nesta quarta-feira (28), contrato com o consórcio vencedor do edital para obras no Cais do Valongo, no bairro Saúde, na Região Central do Rio.

O edital Pequena África vai ser oficializado na sede do Banco no Rio de Janeiro. Participam do evento, juntamente com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

A instituição realizará ações de fortalecimento do território na região central do Rio de Janeiro, e mapeará outros territórios representantes da memória e herança africanas no Brasil para futuras ações.

A iniciativa Viva Pequena África está inserida em um plano de ação proposto pelo BNDES no Grupo de Trabalho Interministerial. Ela é coordenada conjuntamente pelos ministérios da Cultura e da Igualdade Racial e motivada pelo reconhecimento do sítio arqueológico Cais do Valongo como Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco em 2017.

Além disso, o banco reabre para convidados nesta quarta-feira, às 17h, a galeria do Espaço Cultural BNDES, fechada desde a pandemia da Covid-19, em 2020, com a mostra Pretagonismos. A exposição reúne obras do acervo do Museu Nacional de Belas Artes (MNBA) e sela o acordo de cooperação técnica firmado entre o Banco e o Museu, que está fechado desde o segundo semestre de 2019 para reforma.

Com foco principal nas trajetórias de resiliência e heroísmo da população negra em uma sociedade historicamente racista, a mostra reúne 105 obras de 59 artistas, como Antônio Bandeira, Manuel da Cunha, Ana das Carrancas e Arthur Timóteo da Costa.

A exibição fica disponível para visitação do público em geral do dia 29 de agosto de 2024 a 14 de fevereiro de 2025, de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, exceto feriados, na Galeria do Espaço Cultural BNDES, localizado na Avenida República do Chile, 100, Centro.

Serviço:

BNDES assina contrato com o consórcio vencedor do edital Pequena África

Data: 28/08/2024

Horário: das 16h às 17h

Local: Auditório Reginaldo Treiger – Av. República do Chile, 100, Centro, Rio de Janeiro

Programação:

16h – Abertura com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante

16h10 – Assinatura do IERE e fala de José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares

16h20 – Fala de Marcelo Zimet, CEO da L'oreal Brasil e integrante do Conselho Deliberativo do Mover

16h30 – Assinatura de contrato com o consórcio vencedor do edital Pequena África e fala de representante do consórcio

16h40 – Fala do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco

BNDES reabre Galeria do Espaço Cultural com exposição Pretagonismos

Data: 28/08/2024

Horário: 17h

Local: Espaço Cultural BNDES - Av. República do Chile, 100, Centro, Rio de Janeiro.