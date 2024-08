As investigações do MPF começaram após uma beneficiária pegar as chaves e se surpreender com o imóvel ocupado por outro morador - FreePik

Publicado 27/08/2024 19:03

Rio - O condomínio Vila Carioca, localizado na Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, se tornou alvo de uma ação do Ministério Público Federal. Após reclamação de uma beneficiária do programa Minha Casa, Minha Vida, que após ser contemplada e receber as chaves encontrou outra pessoa já morando em seu imóvel, o órgão iniciou as investigações sobre uma organização criminosa que atuaria no local.

Segundo o MPF, a quadrilha já vendeu irregularmente 53 unidades no conjunto habitacional. A investigação aponta ainda que o Banco do Brasil e a Prefeitura do Rio de Janeiro deixaram de tomar as medidas cabíveis para interromper a ocupação indevida dos imóveis.

Por isso, o MPF ajuizou uma ação civil pública contra a União, o Banco do Brasil e o município do Rio a fim de resolver o problema. O órgão solicita à Justiça Federal que determine a implementação urgente de um cronograma que garanta aos beneficiários do programa o acesso às respectivas moradias.

A reportagem procurou as partes citadas, mas não recebeu um posicionamento até a última atualização desta matéria.