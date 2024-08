Matheus Ghedim Werich, conhecido como Marreta, foi preso em Santa Cruz - Ana Fernanda Freire

Publicado 28/08/2024 11:51

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (28), um dos milicianos envolvidos na morte do policial militar Harlei Medeiros de Paiva , de 41 anos, em Santa Cruz, na Zona Oeste. O agente foi baleado durante um confronto com criminosos em abril deste ano.

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), contra Matheus Ghedim Werich, conhecido como Marreta, havia um mandado de prisão temporária em aberto por homicídio qualificado.

Investigações apontam que o miliciano e um comparsa, Wellington Almeida De Oliveira, o “Wl”, participaram do confronto com PMs na Rua do Império, na localidade conhecida como “Reta da Base”, em Santa Cruz.



Na ocasião, a vítima, acompanhada por sua equipe, estava em uma viatura descaracterizada para verificar uma denúncia sobre cobrança de taxa em comércios. Dois veículos estariam envolvidos na extorsão, sendo uma motocicleta preta e um automóvel prata.



Ao chegarem ao local, os agentes observaram que o carro estava parado em cima da calçada e a moto há alguns metros de distância deste veículo. Nesse momento, a viatura realizou a abordagem e os militares se identificaram.



Mesmo após a identificação, os PMs foram atacados a tiros realizados por dois milicianos que estavam no interior do carro. De acordo com a equipe, o suspeito que estava no carona portava um fuzil, enquanto o motorista tinha uma pistola.



Após confronto, o sargento Harlei foi baleado na cabeça e os bandidos fugiram. As buscas pelos demais envolvidos continuam.

Informações sobre a identificação e localização dos autores podem ser repassadas, de forma anônima, para o Disque Denúncia ou para o WhatsApp de denúncias da DHC, 21 98596-7183.