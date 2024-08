A vítima está internada em estado grave no Hospital Getúlio Vargas, na Penha - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 28/08/2024 13:53 | Atualizado 28/08/2024 14:01

Rio - Um homem foi baleado na Avenida Brasil, nas proximidades da Fazenda Botafogo e Coelho Neto, na Zona Norte, na madrugada desta quarta-feira (28). Paulo Cesar Cardoso deu entrada em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mesma região, onde permanece internado.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 16° BPM (Olaria) foram acionados para checar a entrada de uma vítima atingida por disparo de arma de fogo na unidade de saúde. No local, os policiais constataram a ocorrência e encaminharam o caso para delegacia.

De acordo com a Polícia Civil, a caso foi regitrado na 40ª DP (Honório Gurgel). As investigações estão em andamento para apurar o local exato do crime, além da autoria e motivação.