Diego Alemão deixou a delegacia após pagar fiança no valor de R$ 4 milArquivo / Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 27/08/2024 19:49

Rio - Diego Alemão fez um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (27), após ser flagrado com posse ilegal de arma. Para não ser processado, ele deverá pagar o valor de R$ 10 mil para o Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Em nota, o advogado dele, Jeffrey Chiquini, informou que aceitar o acordo proposto pelo Ministério Público não configura uma confissão. O MP chegou a oferecer uma denúncia contra Diego após ele e o representante legal não comparecerem à audiência especial para homologação do acordo.

"Esclarecemos que a aceitação do acordo proposto pelo Ministério Público não configura uma confissão, mas sim o exercício de um direito e benefício processual, conferido a réus primários com bons antecedentes. Diego não se furtou à responsabilidade e enfrentou a justiça de cabeça erguida", escreveu.

Relembre o caso



Em setembro, a Polícia Civil apontou irregularidades na arma que estava em posse do ex-BBB Diego Bissolotti Gasques, o Diego Alemão, quando foi preso, no dia 26, no Leblon, Zona Sul do Rio.



Segundo as investigações, em buscas feitas inicialmente em bancos de armas da Polícia Federal e do Exército, o registro que consta no revólver não tem nenhum cadastro. Além disso, o ex-BBB também não tem porte de arma.

O revólver, da marca Taurus, calibre, pode pertencer a um familiar de Diego que não tinha atualizado o registro nos bancos de dados obrigatórios, visto que a arma tem aparência antiga, mas não tem a numeração raspada. Mesmo que a arma tenha origem legal, a condição a torna irregular, já que não está devidamente registrada e não pode ser monitorada pelas autoridades.

Diego foi solto após pagamento de fiança no valor de R$ 4 mil. Durante a saída da delegacia, ele informou que estava armado para se defender. Além do revólver, os policiais encontraram oito munições do mesmo calibre escondidas sob o banco de trás do veículo onde Alemão estava.