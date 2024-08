Agentes revistaram o suspeito (de boné vermelho) e encontraram um simulacro de pistola - Reprodução

Agentes revistaram o suspeito (de boné vermelho) e encontraram um simulacro de pistolaReprodução

Publicado 27/08/2024 17:39 | Atualizado 27/08/2024 18:05

Rio – Um homem foi preso na estação de Curicica do BRT, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, sob suspeita de assaltar uma passageira utilizando um simulacro de pistola.

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), agentes do programa BRT Seguro foram acionados para verificar uma ocorrência de roubo. Ao chegarem à estação Curicica, localizaram o suspeito – que não teve a identidade revelada – e a vítima, que o reconheceu como autor do delito. O caso ocorreu no domingo (25).

Segundo a mulher, o homem havia roubado a bolsa e o telefone celular dela na estação Rio 2, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste. Em um vídeo que circula nas redes sociais, a jovem afirma que ele está armado: "Ele colocou a arma na minha barriga e falou que ia atirar na minha cabeça se eu falasse alguma coisa". Após revista os agentes constataram que o acusado usava um simulacro de pistola.

As equipes encaminharam o indivíduo para a 32ª DP (Taquara). A Polícia Civil informou que na delegacia, ele foi autuado em flagrante por roubo.