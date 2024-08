Moderna diz que vacina combinada para covid-19 e gripe supera imunizantes de concorrentes - Divulgação / PMN

Publicado 27/08/2024 16:54 | Atualizado 27/08/2024 17:16

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) anunciou, nesta terça-feira (27), o aumento no número de casos registrados de Covid-19 no Rio. Os dados do Panorama da Covid-19, coletados nas semanas de 14 de julho a 17 de agosto, apontam para uma alta na taxa de positividade da doença.



Houve um crescimento de 239 para 480 casos nos atendimentos a adultos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) do estado do Rio. A elevação também se mantém quando se refere ao atendimento de crianças. Em meados de julho, foram registrados 117 consultas, enquanto no dia 15 de agosto esse número chegou a 367. Em relação à taxa de positividade, foi registrado um aumento de 3% para 8%, com um pico de 11% na segunda semana de agosto.



"É muito importante que a população esteja imunizada contra a Covid. As vacinas estão disponíveis nos postos de saúde. A higienização correta das mãos é um gesto simples e fundamental nessa prevenção. Em caso de sintomas de gripe, use máscara e se houver falta de ar, febre, tosse seca, dor de garganta, procure uma unidade de saúde", orienta a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

Para consultar o Panorama Covid e outras informações, como número de internações, óbitos e taxa de cobertura vacinal, basta acessar o Painel de Monitoramento da Covid-19: https://cisshiny.saude.rj.gov.br/covid/.



Alerta enviado aos municípios



Na última sexta-feira (23), a SES-RJ, por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), emitiu comunicado a todos os municípios do Estado do Rio, alertando sobre o aumento nos indicadores da Covid-19. O alerta informa que não foi identificada nova variante em circulação e que não há crescimento na solicitação de leitos. Entretanto, destaca a necessidade de reforço das medidas de prevenção e controle da doença.

O documento orienta sobre a necessidade de distanciamento físico, quando houver diagnóstico de síndrome gripal por Covid-19. No comunicado, a SES reforça que as unidades de saúde públicas e privadas devem notificar os casos de síndrome gripal por meio do Sistema E-SUS Notifica.