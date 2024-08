Câmera flagra funcionário de loja seguindo modelo negra em shopping na Zona Norte - Divulgação

Câmera flagra funcionário de loja seguindo modelo negra em shopping na Zona NorteDivulgação

Publicado 27/08/2024 21:16

Veja as imagens abaixo. O caso aconteceu no dia 12 de julho e é investigado pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi). Rio - As câmeras de segurança do Carioca Shopping, na Zona Norte do Rio, vão ajudar a Polícia Civil a avançar nas investigações sobre um caso de racismo contra a modelo Yanca Ellen , de 24 anos.O caso aconteceu no dia 12 de julho e é investigado pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).

Na ocasião, um funcionário das Lojas Americanas perseguiu Yanca pelo shopping e a questionou se ela havia roubado produtos do estabelecimento. A vítima afirma que foi humilhada durante a abordagem. Nas imagens de uma câmera de segurança é possível ver o funcionário, de blusa vermelha, seguindo Yanca, de blusa branca e uma bolsa de ombro. Veja:

Câmera de segurança flagra funcionário de loja seguindo modelo negra em shopping na Zona Norte. Jovem denuncia ter sido vítima de racismo



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/0DNe5r4eXo — Jornal O Dia (@jornalodia) August 27, 2024

Em outras imagens, obtidas por Yanca junto ao shopping, é possível ver os passos da modelo, desde a entrada dela na loja até a abordagem. O material foi anexado ao processo e servirá como provas para Yanca seguir com a denúncia.

"Achei importante solicitar as câmeras, até mesmo como prova que eu não roubei nada, e pela humilhação e vergonha que ele fez comigo diante de um shopping inteiro. Que foi uma abordagem completamente racista. Ele me seguiu, me acusou de algo, e mesmo sem prova, ele insistiu", disse Yanca ao DIA.

A jovem confessa que evita ver os vídeos, pois se sente mal e envergonhada. "Sensação de voltar pro mesmo dia que aconteceu. Até hoje não consegui ir no shopping e lugares tão cheios depois dessa humilhação", desabafa.

Funcionário foi demitido

O funcionário passou a ser investigado por preconceito racial e foi demitido após um apuração interna das Lojas Americanas. Segundo a companhia, o vendedor praticou uma abordagem que está em desacordo com as diretrizes da loja.

"A Americanas procedeu com o desligamento do colaborador envolvido na ação em loja do Carioca Shopping, no Rio de Janeiro", informou a companhia. Para Yanca, esse é um sinal de que o caso não ficará impune, mas que fica triste, pois o funcionário também é negro e já deve ter passado por uma situação parecida.

O que diz a modelo

No relato, a modelo conta que entrou nas Lojas Americanas com sacolas de compras e uma bolsa de academia, por volta das 18h. De acordo com a vítima, ela entrou no estabelecimento com o objetivo de comprar itens pessoais, além de pesquisar preços de materiais de papelaria, pois havia se matriculado em uma faculdade. Ainda na loja, ela comprou chocolates e foi embora. Cerca de 50 metros de distância da unidade, um funcionário da empresa a abordou e pediu para revistá-la.