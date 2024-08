O evento vai acontecer na Praça Mauá, na Zona Portuária - Divulgação

O evento vai acontecer na Praça Mauá, na Zona PortuáriaDivulgação

Rio - O Armazém 4 do Pier Mauá vai receber a sétima edição da Shell Eco-marathon Brasil. O evento vai reunir cerca de 500 estudantes do Bolívia, Peru, México e Colômbia entre esta quarta (28) até sexta (30), para um dos maiores desafios acadêmicos de eficiência energética do mundo.

Os modelos iniciais ou versões experimentais desenvolvidos pelos estudantes vão concorrer em três categorias: Combustão Interna (gasolina e etanol), Bateria Elétrica e Hidrogênio, categoria que estreou na competição em 2023. Para serem avaliados, os carros passarão por inspeção técnica e deverão percorrer um circuito de cerca de 10 quilômetros com o mínimo de combustível possível. A equipe vencedora será a que percorrer a maior distância com a menor quantidade de energia.



Em 2023, a equipe Drop Team, da Universidade Federal do Maranhão, bateu o recorde na categoria de Combustão Interna, com o resultado de 716 km/litro de etanol. Na categoria de Bateria Elétrica, o recorde foi da equipe ARAMAC Milhagem, da Universidade Federal de Minas Gerais, que completou o circuito com uma eficiência energética de 367 km/kWh. O evento é gratuito e aberto ao público.



Além do Brasil, a Shell Eco-marathon já passou pelos Estados Unidos, Holanda, França e irá para China, Indonésia e Índia. Para visitar a Shell Eco-marathon, basta acessar o site da Shell e fazer um cadastro simples através do link https://www.shell.com.br/energia-e-inovacao/ecomarathon/shell-eco-marathon-brasil.html.