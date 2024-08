Com céu aberto, Sol brilha e ilumina paisagem na Quinta da Boa Vista - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 27/08/2024 16:13 | Atualizado 27/08/2024 16:27

Rio - Apesar do clima frio, o sol voltou a brilhar no Rio. Embora os termômetros não devam passar dos 23°C nesta terça-feira (27), de acordo com Sistema Alerta Rio, os cariocas podem começar a guardar os agasalhos. A temperatura deve subir nos próximos dias.

Em função da atuação de ventos úmidos do oceano, a cidade amanheceu com nebulosidade nesta terça. Durante a madrugada, os termômetros se aproximaram dos 12°C. Porém, ao longo do dia, a névoa foi reduzindo e o sol brilhou de vez. Com ventos fracos a moderados, não há previsão de chuva.

Além das baixas temperaturas, o mar ainda tem resquícios da ressaca que atingiu o litoral carioca entre o último domingo (25) e a segunda-feira (26). Segundo a Marinha do Brasil, a orla poderá ter ondas de até dois metros de altura.

Nesta terça (27), a maré na praia da Barra de Tijuca, Zona Oeste do Rio, amanheceu agitada e com ondas fortes. Para evitar afogamentos, equipes de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros espalharam bandeiras vermelhas pela areia, alertando sobre os riscos de se entrar no mar com estas condições.

Previsão para a semana

A temperatura na cidade deve começar a subir já nesta quarta-feira (27). Segundo o Sistema Alerta Rio, os termômetros devem marcar entre 11°C e 27°C ao longo do dia. Com ventos fracos a moderados, a expectativa é de céu claro e sem chuvas na cidade.

Na quinta-feira (28) o clima deve continuar esquentando. Com máxima de 29°C e mínima de 13°C, a previsão aponta para um céu aberto e sem chuva. Algo que pode se repetir na sexta-feira (29), onde os termômetros devem marcar entre 30°C e 14°C.

Já no sábado (30), os cariocas poderão aproveitar o sol. Com expectativa de céu limpo e sem previsão de chuva, as temperaturas devem variar entre 32°C e 15°C com ventos fracos a moderados.