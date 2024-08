Vítima da tentativa de assalto mostrou dedo marcado após ter sido mordida por criminoso que arrancou sua aliança nos dentes - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 27/08/2024 10:01 | Atualizado 27/08/2024 10:22

Rio - Um professor de 49 anos sofreu assalto na Avenida Rotary Internacional, em São Cristóvão, na Zona Norte, na manhã desta terça-feira (27). Na ação, um dos bandidos arrancou a aliança da vítima com os dentes, enquanto os outros roubavam o veículo. Na fuga, o grupo formado por ao menos quatro criminosos colidiu com o carro e o abandonou na via.

"A gente foi abordado ali na curva e saíram dois homens armados de cada lado, eram uns quatro mais ou menos, e depois levaram meu telefone, documentos, minha aliança e telefone dela. As mochilas ficaram no carro porque eles bateram e não conseguiram sair, então a gente conseguiu ficar só com as bolsas”, explicou a vítima.Os bandidos colidiram com o carro do professor na traseira do veículo utilizado para abordagem, um Honda HRV, que também foi deixado no local. Segundo apurado pelo, para fugir, os criminosos assaltaram um outro automóvel."Minha aliança estava com dificuldade de sair, então ele enfiou o dedo na boca e puxou no dente. Depois eu só escutei o barulho da batida, porque eu estava subindo para proteger minha filha e procurando um abrigo, porque eu não sabia o que podia acontecer. Como a aliança não estava saindo, eles chegaram a me dar um soco na cabeça, mas nada que causasse um dano. Na hora só pensei em me abrigar e sair o mais rápido dessa situação", contou o motorista.O professor, que mora em Teresópolis, na Região Serrana, estava indo buscar o filho para levar para uma entrevista no Consulado Americano. "Tenho 49 anos e nunca tinha acontecido algo desse tipo comigo. Moro há 12 anos em Teresópolis, saímos daqui por qualidade de vida, trânsito, e também um pouco por causa da violência, nós optamos por uma cidade mais tranquila", disse.Apesar do susto, a vítima afirmou que em nenhum momento pensou em reagir. "Aqui no Rio não tem como a gente ficar alerta o tempo todo, uma hora a gente sabe que pode acontecer, a questão é andar atento e em uma situação dessa não reagir e deixar levar tudo, porque o resto a gente corre atrás”, finalizou.A PM foi acionada para o local e a perícia está sendo realizada nos veículos. No carro usado pelos criminosos, inclusive, foi encontrado uma placa dentro do porta-mala.