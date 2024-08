Imagens mostram o momento em que o homem inicia uma sessão de socos no jovem - Reprodução

Publicado 27/08/2024 10:55 | Atualizado 27/08/2024 12:31

Rio - Guilherme de Machado, 21 anos, foi agredido durante uma briga com um colega na feira livre do Engenho de Dentro, na Zona Norte. A discussão, que ocorreu no domingo (25), foi filmada por testemunhas.



Nas imagens, Guilherme, que tem uma banca que vende bananas, aparece discutindo com o outro rapaz, que é vendedor de tapioca. Em questão de segundos, o homem inicia uma sessão de socos no jovem, que cai no chão. Em seguida, ele saca uma arma e vai em direção a Guilherme. No entanto, populares que estavam perto correm para contê-lo. Segundo a polícia, a discussão teve início por causa de uma vaga na rua.

Vendedor de bananas é agredido durante discussão em feira na Zona Norte.



CRÉDITO: Reprodução pic.twitter.com/Jns5xM9X9B — Jornal O Dia (@jornalodia) August 27, 2024

Em entrevista ao 'Bom Dia Rio', da TV Globo, Guilherme contou que os dois já haviam discutido na semana anterior.

"Ele queria colocar o caminhão dele onde estava o meu carro estacionado, mas os moradores já reclamaram muito desse caminhão porque atrapalha a passagem. Na semana passada, a gente tinha tido um desentendimento por conta disso. E no domingo, discutimos novamente, mas em nenhum momento nos ofendemos, e ele acabou me agredindo covardemente. Eu estou muito abalado, em todos os sentidos, não consigo dormir direito", disse.

O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça. De acordo com a Polícia Civil, a investigação está a cargo da 24ª DP (Piedade). Guilherme foi encaminhado para exame de corpo de delito, que comprovou as agressões.