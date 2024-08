Motorista derruba e atira em ciclista na Rua 29 de Setembro, em Valença - Reprodução / Redes Sociais

Motorista derruba e atira em ciclista na Rua 29 de Setembro, em ValençaReprodução / Redes Sociais

Publicado 27/08/2024 11:39 | Atualizado 27/08/2024 12:05

Rio - Um homem foi executado após ser baleado e atropelado duas vezes por um motorista em Valença, no Sul Fluminense. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (26), na Rua 29 de Setembro, no bairro Carambita, e foi registrado por câmeras de segurança.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a vítima andava de bicicleta quando foi derrubada por um carro. Na sequência, o motorista sai do veículo e dispara pelo menos 20 tiros contra o ciclista, que tenta correr.

Veja o vídeo:

Homem é executado após ser baleado e atropelado duas vezes em Valença, no Sul Fluminense. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (26), na Rua 29 de Setembro, em Carambita, e foi registrado por câmeras de segurança.



Créditos: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/WTfVzvSQYq — Jornal O Dia (@jornalodia) August 27, 2024

As imagens registraram que mesmo após ter sido atingida, a vítima tentou escapar, mas acabou escorregando no meio da rua. Foi nesse momento que o atirador voltou para o carro, passou por cima do ciclista e fugiu.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 10º BPM (Barra do Piraí) foram acionados para a ocorrência. Uma perícia foi realizada no local e o crime está sendo investigado pela 91ª DP (Valença), onde o caso foi registrado.