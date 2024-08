Material apreendido com a dupla - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 27/08/2024 12:17 | Atualizado 27/08/2024 12:25

Rio - Duas mulheres foram presas com duas pistolas, 18 carregadores e dois fuzis, na Rodoviária do Rio, na segunda-feira (26). De acordo com a Polícia Militar, a dupla estava em um ônibus que vinha de São Paulo.

Segundo a PM, agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) revistavam o veículo quando perceberam que as mulheres tentaram fugir. Elas foram abordadas e o armamento foi encontrado nas bagagens.

A dupla e o material foram encaminhados à 4ª DP (Praça da República), onde a ocorrência foi registrada.

No domingo (25), um homem foi preso com três pistolas, 15 revólveres, sete carregadores e diversas munições na Rodoviária do Rio. A PM informou que o passageiro se afastou dos agentes, o que levantou suspeita. Durante a revista, os PMs encontraram o material escondido na bagagem. À equipe, o suspeito informou que o material era proveniente de Caratinga, interior de Minas Gerais.