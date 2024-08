Curso será gratuito e realizado na próxima quinta-feira (29) - Divulgação

Curso será gratuito e realizado na próxima quinta-feira (29)Divulgação

Rio - Em celebração ao Agosto Dourado, mês dedicado ao incentivo ao aleitamento materno, Hospital e Maternidade Santa Lúcia, no Humaitá, na Zona Sul do Rio, vai promover, na próxima quinta-feira (29), um curso sobre amamentação, voltado para todas as gestantes, familiares e cuidadores.

Durante o curso, a equipe de enfermagem e nutrição do hospital vai ensinar técnicas para facilitar o início da amamentação, bem como orientações para as mães com dificuldades e características individuais do seio, a exemplo do formatos invertido e plano – que não são impeditivos para a amamentação.

A design de moda Gabriela Barcelos, de 23 anos, é mãe de um bebê de 9 meses e foi adepta a amamentação exclusiva até os 6 meses do bebê. Para ela, além de alimentar o filho, o aleitamento foi uma importante via para criação de vínculos.

"Amamentar meu filho está sendo muito importante na minha experiência com a maternidade. Além dos benefícios que tem o leite, ainda tem toda a questão psicológica, a sensação que dá de proteger a criança. A gente consegue acalmar nosso filho, fazer dormir, criar um vínculo de amor com ele", assumiu.

Gabriela também conta que teve um início complicado por conta das dificuldades que teve, principalmente com a pega correta do bebê.

"No começo foi bem complicado, meu leite demorou uns 3 dias pra descer o que fez com ele [o filho] perdesse peso, e meus seios feriram muito, os dois. Mas depois que corrigimos a pega, a experiência se tornou incrível, eu amo amamentar", expôs.

O curso é aberto ao público, gratuito e acontecerá das 14h às 16h. As inscrições podem ser feitas por meio do telefone (21) 2126- 4003, além do e-mail diretoria.cssl@hmsantalucia.com.br