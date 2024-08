Poste foi derrubado por carreta, na Rua Professor Florestan Fernandes - Reprodução / TV Globo

Publicado 29/08/2024 09:44 | Atualizado 29/08/2024 12:57

Rio - Um jovem de 21 anos morreu, na madrugada desta quinta-feira (29), após ser atingido pelo transformador de um poste que foi derrubado por uma carreta em Camboinhas, Niterói, na Região Metropolitana do Rio.



Segundo a PM, uma equipe do 12°BPM (Niterói) foi ao local para checar um acidente de trânsito. Lá, descobriram que o caminhão, que passava pela Rua Professor Florestan Fernandes, arrastou os fios do poste, o que fez com que a estrutura caísse em cima de Luiz Felipe Soares, que andava pela rua.



Acionados, os Bombeiros já encontraram a vítima sem vida. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, que fica no bairro Largo do Barradas.

Procurada para mais informações sobre o acidente, a Enel, responsável pelo poste, afirmou, no entanto, que o caso "só aconteceu devido ao forte impacto da batida do caminhão no poste." A empresa lamentou o ocorrido e informou que "equipes estão no local realizando os reparos necessários."

A ocorrência foi registrada na 81ª DP (Itaipu). Segundo a Polícia Civil, os agentes buscam imagens de câmeras de segurança na região e mais informações para identificar o motorista do caminhão que bateu no poste.