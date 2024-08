Publicado 30/08/2024 00:00

Na Manchete, Sepultado o corpo do bombeiro morto em tentativa de assalto em Nova Iguaçu

Demolições de imóveis do tráfico na Maré não têm prazo para terminar e chegam ao 11º dia

Após dias com baixas temperaturas, capital terá fim de semana de calor e céu aberto

No Ataque, Multidão foi à sede do clube Nacional para o velório do jogador Izquierdo

Na natação, com Gabrielzinho, Brasil ganha o primeiro ouro nas Paralimpíadas de Paris

Vasco vence o Athletico-PR, de virada, por 2 a 1, pelo jogo de ida das quartas da Copa do Brasil

Em Economia, Feira virtual abre vagas de empregos e estágios

No D, Tati Machado comemora sucesso na tv e levanta reflexão sobre padrões de beleza

O DIA nas Eleições 2024: Eduardo Paes foi o entrevistado na sabatina de candidatos à Prefeitura do Rio