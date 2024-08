Katia Soares lamentou a perda do filho Luiz Felipe Soares Silva, atingido por um poste em Niterói - Reprodução / Redes Sociais

Katia Soares lamentou a perda do filho Luiz Felipe Soares Silva, atingido por um poste em NiteróiReprodução / Redes Sociais

Publicado 29/08/2024 19:18

Rio - "Uma dor que nunca imaginei sentir. Amo tanto, mas tanto, que faz doer, meu filho". O desabafo é de Kátia Soares, mãe do marinheiro Luiz Felipe Soares Silva, de 21 anos, que morreu depois de ser atingido por um transformador de um poste , que foi derrubado por um caminhão, na madrugada desta quinta-feira (29), em Niterói, na Região Metropolitana. O motorista do veículo já foi identificado.

O acidente aconteceu na Rua Professor Florestan Fernandes, no bairro Camboinhas. O jovem voltava para a casa do tio, em uma bicicleta elétrica, após assistir uma partida de futebol, no momento em que foi atingido pelo transformador.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 12°BPM (Niterói) foram acionados para checar um acidente de trânsito. Lá, os policiais descobriram que o caminhão arrastou os fios do poste, o que fez com que a estrutura caísse em cima de Luiz Felipe. Segundo testemunhas, o motorista deixou o local sem prestar socorro.

O caso é investigado pela 81ª DP (Itaipu). De acordo com a Polícia Civil, o piloto do caminhão foi identificado e os agentes realizam diligências para esclarecer todos os fatos.

O caminhão que derrubou o poste era da empresa Bolater, especializada em transporte de máquinas de terraplanagem. O veículo, inclusive, carregava uma dessas cargas. Procurada, a empresa informou que sempre cumpriu com normas de trânsito e irá colaborar com a apuração.

"Nós, da empresa Bolater e seus prepostos sempre foram cumpridores das normas de trânsito e na ocasião lamentamos o acidente que vitimou o ciclista de 21 anos de idade. Certamente iremos colaborar com a autoridade judiciária em todos os momentos da investigação, bem como, prestaremos toda ajuda necessária aos familiares, assim, que tivermos os contatos telefônicos destes", disse em nota.

Amigos lamentam perda

Luiz era um marinheiro formado pela Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames). Através das redes sociais, pessoas que o conheceram através da formação lamentaram a perda do amigo.

"Uma perda imensa. Um rapaz inteligentíssimo, amigo e amoroso. Sem palavras para descrever a falta que você vai fazer entre nós, Luiz Felipe! Nossos corações e preces estão com seus pais, irmão e família! Hoje, o luto é de todos nós! Saudades eternas!", comentou uma internauta.

"Todos nós estamos consternados com tal acontecimento, sem palavras, sem chão. Companhia do meu filho na Eames e agora está nos braços do Senhor. Garoto bom demais, inteligente e como sua mãe o chamava: um príncipe. Que Deus possa confortar a família", escreveu outra.

A Marinha informou que tomou conhecimento sobre a morte do marinheiro e que lamenta o ocorrido, se solidarizando com os familiares da vítima.

Familiares de Luiz estiveram no Instituto Médico Legal (IML) de Niterói, na tarde desta quinta-feira (29), para liberação do corpo. O sepultamento acontecerá às 14h30 desta sexta-feira (30) no Cemitério Maruí, ainda em Niterói. Já o velório está marcado para às 12h30.