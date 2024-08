Entardecer no Quebra Mar, Barra da Tijuca - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 29/08/2024 18:56

fotogaleria Rio - A temporada de frio na capital fluminense está com os dias contados. Apesar das noites permanecerem mais geladas, o fim de semana será de calor e céu aberto. Os cariocas que estiveram na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, puderam desfrutar de um céu limpo, sem risco de chuva, e temperaturas mais amenas nesta quinta-feira (29).

Depois de a semana ter começado com o dia mais frio do ano , de acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a cidade terá dias mais quentes. Na sexta-feira (30) e no sábado (31), a temperatura máxima será de 32ºC e a mínima de 15ºC. Os ventos vão variar de fracos a moderados durante esses dias.

No domingo (1), a máxima prevista é de 35ºC, com mínima de 15ºC, e não há previsão de chuva. Já na segunda-feira (02), a passagem de uma frente fria em alto-mar vai influenciar o tempo, com previsão de aumento de nebulosidade e rajadas fortes. No entanto, não há previsão de chuva.