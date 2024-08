O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca) - Google Street View

Publicado 29/08/2024 19:20

Rio - Um suspeito de roubar motocicletas foi preso na tarde desta quinta-feira (29), na Tijuca, Zona Norte do Rio. Enquanto tentava fugir da Polícia Militar, ele sofreu uma queda e acabou preso.

Segundo a corporação, agentes do 6º BPM (Tijuca) foram acionados para checar a informação de que um homem estaria roubando motocicletas na região. Os policiais localizaram o suspeito, em uma moto, no cruzamento da Rua Conde de Bonfim com a Avenida Maracanã.

Ao tentar fugir, o homem sofreu uma queda na altura da Praça Xavier de Brito e foi detido. Nas redes sociais, moradores da região relataram um intenso tiroteio durante a perseguição.

A ocorrência foi registrada na 19ª DP (Tijuca). Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado por desobediência. A motocicleta usada na fuga foi apreendida.