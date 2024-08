Corpo foi encontrado dentro de um carro na Rua Nogueira, na Abolição - Reprodução

Publicado 29/08/2024 18:00 | Atualizado 29/08/2024 18:19

Rio – Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investigam um corpo encontrado, na manhã desta quinta-feira (29), no interior de um carro estacionado na Rua Moreira, no bairro da Abolição, Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo a corporação, a vítima é do sexo masculino, mas ainda não foi identificada. Não há informação se havia marcas de disparos de arma de fogo.

A Polícia Militar confirmou que agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados para a ocorrência, próximo a uma unidade do Supermercado Rede Economia.

A Secretaria de Estado de Saúde divulgou que uma ambulância do Samu foi acionada para prestar atendimento a um motorista de aplicativo que passou mal.