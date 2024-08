Agentes do BAC apreenderam mais de 80 kg de drogas e um fuzil durante operação na Maré - Divulgação

Publicado 29/08/2024 17:57 | Atualizado 29/08/2024 19:00

Rio - A Polícia Militar apreendeu mais de 820 kg de drogas, nesta quinta-feira (29), no 11º dia de operação no Complexo da Maré, na Zona Norte. Os materiais foram encontrados com ajuda de cães farejadores na Escola Municipal Lino Martins da Silva e na Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva, ambas na comunidade Nova Holanda.

Agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC), com auxílio dos cachorros Kabhib e Artemis, rastrearam as instalações até localizar as drogas em esconderijos, como em vigas de telhados e em vãos em paredes, que são locais estrategicamente escolhidos pelos criminosos e com acesso para a parte externa das instalações.

O secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, lamentou o uso da escola pelos criminosos para esconder drogas.

"É lamentável que as escolas, espaços que deveriam ser considerados como sagrados, venham sendo alvo de criminosos. Esta situação passou de todos os limites. É revoltante. É uma total falta de civilidade. Está muito claro que precisamos urgentemente de uma política de segurança pública para garantir o básico numa sociedade: que toda a comunidade escolar tenha segurança e paz", disse.

Questionada, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que as drogas não estavam dentro das instalações da clínica da família. "A unidade fica em um terreno compartilhado por outros imóveis com características semelhantes e acesso à área externa por qualquer pessoa", comunicou.

Em outro ponto da comunidade, as equipes também apreenderam um fuzil calibre 5.56, um revólver e quatro carregadores de munições. Não houve presos na operação desta quinta-feira (29).

O material apreendido foi levado para a 21ª DP (Bonsucesso).

Uma tonelada de maconha em escola na Maré

Na tarde de domingo (25), agentes do BAC apreenderam uma tonelada de maconha que estavam em dutos de ar na área externa da Escola Municipal Maria Amélia Castro Belford, no Complexo da Maré. O prejuízo para a facção criminosa foi de cerca de R$ 1 milhão.

Segundo a corporação, as cadelas Frozen, Fênix e Elektra, especializadas em localizar armas e drogas, demonstraram uma mudança de comportamento. Seguindo as pistas dadas pelos animais, os policiais localizaram e apreenderam 250 tabletes de maconha.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação (SME) comunicou que a unidade foi usada pelos bandidos para esconder as drogas enquanto ela estava fechada e sem a presença de funcionários.

"A Secretaria Municipal de Educação informa que criminosos invadiram o terreno da escola e esconderam drogas na área externa da unidade, especificamente dentro de dutos de ar, com a escola já fechada e sem funcionários e, ao que tudo indica, neste fim de semana. A Secretaria repudia profundamente que um espaço que deveria ser sagrado, uma escola, tenha sido escolhido como alvo de criminosos", informou.

Operação sem prazo pra acabar

A operação para demolir um condomínio de luxo na comunidade Parque União, na Maré, entrou em seu 11º dia nesta quinta-feira (29). Mesmo com a ação em andamento, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que as aulas presenciais foram retomadas. No entanto, dois colégio estaduais seguem com as atividades suspensas, afetando mais de 1,4 mil alunos. De acordo com a Secretaria de Ordem Pública (Seop), a operação ainda está em fase de demolição manual e, por isso, não há previsão para o término dos trabalhos.

As investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) apontam que o Parque União vem sendo utilizado há anos, por meio da construção e abertura de empreendimentos, para lavar o dinheiro acumulado com o comércio de drogas. Ainda conforme a Civil, no esquema, há a participação de funcionários de órgãos representativos da região, como a própria Associação de Moradores.

Em onze dias de operações integradas, a Polícia Militar já apreendeu cerca de quatro toneladas de drogas no Complexo da Maré. Em 2024, o Batalhão de Ações com Cães (BAC) já ultrapassou a marca de 10 toneladas de entorpecentes detectados e apreendidos, em sua maioria na capital e Região Metropolitana.