Os criminosos colidiram o carro clonado na grade ao lado da entrada do estacionamento do Shopping VidaDivulgação/PRF

Publicado 29/08/2024 16:20 | Atualizado 29/08/2024 17:17

Nova Iguaçu – Dois criminosos trocaram tiros com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta quinta-feira (29), por volta de meio-dia, na Via Dutra (BR-116), altura do km 183, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A dupla, a bordo de um automóvel clonado, colidiu com a grade do estacionamento do Shopping Vida e fugiu em seguida.

Por volta das 14h40, a PRF informou que a ocorrência havia se encerrado sem que os bandidos, que escaparam a pé deixando o carro para trás, fossem capturados. Nas redes, vídeos mostram imagens da ocorrência, inclusive com um helicóptero nas buscas pelos homens. Não houve feridos.

No interior do Renault modelo Duster na cor prata, que possuía registro de roubo no último dia 12, os policiais encontraram um jammer, aparelho usado para impedir que dispositivos de rastreamento e bloqueio funcionem da maneira correta.