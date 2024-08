PM está preso na Unidade Prisional da Polícia Militar, em Niterói - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 29/08/2024 16:54

Rio - Um policial militar foi preso em flagrante após esfaquear um motociclista, nesta quarta-feira (28), em Oswaldo Cruz, na Zona Norte. O agente responderá por tentativa de homicídio e adulteração de sinal de veículo automotor.

De acordo com a Polícia Militar, o PM, que estava fora de serviço, se envolveu em uma briga de trânsito com a vítima, que seria entregador de lanches. Informações preliminares apontam que ambos entraram em luta corporal durante a tarde desta quarta, mas foram separados por populares e seguiram seus caminhos.

No entanto, o policial teria ficado inconformado com o incidente no trânsito e começou a realizar buscas pelo motociclista. Para isso, ele tapou as placas do seu carro com fita para impedir sua identificação.

Durante a noite, ele encontrou a vítima na Rua Carlos Xavier e a esfaqueou. O motociclista deu entrada por meios próprios na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marechal Hermes. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

O PM foi levado para a 29ª DP (Madureira) por uma equipe do 9º BPM (Rocha Miranda). Na delegacia, ele prestou depoimento e teve a prisão representada pelos crimes de tentativa de homicídio e adulteração de sinal de veículo automotor.



O agente está preso na Unidade Prisional da Polícia Militar, em Niterói. O caso foi encaminhado à Justiça. A Corregedoria Geral de Polícia Militar instaurou um procedimento apuratório e acompanha a situação.