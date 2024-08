Homem foi retirado do mar por militares do Corpo de Bombeiros - Divulgação / Secretaria de Ordem Pública (Seop)

Publicado 29/08/2024 09:54 | Atualizado 29/08/2024 09:57

Rio - Um homem que vendia cigarros eletrônicos e outros produtos suspeitos de contrabando no Arpoador, Zona Sul do Rio, foi preso nesta quarta-feira (28) após tentar fugir de uma abordagem entrando no mar da Praia de Ipanema.



Uma equipe do programa Rio + Seguro, da Secretaria de Ordem Pública (Seop), estava em patrulhamento quando tentou abordar Wallison Matheus Santos e ele entrou no mar.

De acordo com a pasta, o Corpo de Bombeiros foi acionado para alcançar o rapaz e houve perseguição dentro da água. Imagens feitas por agentes mostram o momento em que o Wallison é retirado do mar por dois militares. A corporação utilizou um jet-ski para alcançá-lo.

— Jornal O Dia (@jornalodia) August 29, 2024

Com ele, os agentes apreenderam uma máquina de cartão e três fardos de cigarro. O suspeito e o material foram encaminhados para a 14ª DP (Leblon), onde a ocorrência foi registrada.